Σύμφωνα με την κροατική ιστοσελίδα «sportske» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκοπεύει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς ήταν ένας από τους τερματοφύλακες που έλαμψαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όμως το Ιανουάριο δεν έφυγε από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Οι Κροάτες έχουν θέσει ρήτρα εξαγοράς στον βασικό τερματοφύλακα τους στα 10 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με ρεπορτάζ τη «sportske» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκοπεύει να την ενεργοποιήσει.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι δεδομένα θα αποκτήσουν τερματοφύλακα είτε για να αντικαταστήσει είτε για να πλαισιώσει τον Ντε Χέα και ο 28χρονος είναι σε πρώτο πλάνο. Ο Κροάτης τερματοφύλακας μετράει 278 εμφανίσεις με την Ντιναμό, της οποίας είναι πλέον αρχηγός και έχει σηκώσει πέντε πρωταθλήματα και δυο κύπελλα.

Είναι 43 φορές διεθνής με την Χρβάτσκα και εκτός από το Μουντιάλ του Κατάρ ήταν βασικός και στο τελευταίο Euro.

🚨 Manchester United are ready to pay the €10m release clause for Dominik Livaković from Dinamo Zagreb. 🇭🇷



(Source: Sportske Novosti) pic.twitter.com/4o8nhPSkrs