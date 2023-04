Κάτοικος Λονδίνου μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα παραμείνει ο Μπεν Τσίλγουελ, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Τσέλσι για δυο ακόμα χρόνια.

Δεν το... κουνάει από την Τσέλσι ο Μπεν Τσίλγουελ. Σε μια αιφνίδια εξέλιξη, ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου αριστερού μπακ, ο οποίος ανανέωσε για δυο ακόμη χρόνια.

Κάπως έτσι η διάρκεια του συμβολαίου του πλέον επεκτάθηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τους Μπλε να δείχνουν έμπρακτα πως ο 26χρονος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του πρότζεκτ που ετοιμάζουν στο Λονδίνο.

Αφού έπεσαν οι υπογραφές, ο Τσίλγουελ εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Λονδρέζους, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Νιώθω πολύ οικεία στην Τσέλσι και έχω απολαύσει πραγματικά τον χρόνο μου στο γήπεδο, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που το κλαμπ θέλει να είμαι μέρος ενός μακροπρόθεσμου πρότζεκτ. Είμαι πολύ χαρούμενους που υπογράφω αυτή την επέκταση του συμβολαίου.

Δουλεύουμε σκληρά για την επιτυχία και θα κάνω ότι μπορώ για να φέρω περισσότερα χαμόγελα στα πρόσωπα των οπαδών που με έκαναν να νιώσω τόσο ευπρόσδεκτος».

Τη φετινή σεζόν ο Τσίλγουελ έχει καταγράψει συνολικά 26 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι με απολογισμό δυο γκολ και τέσσερις ασίστ.

Two more years for @BenChilwell! 😁