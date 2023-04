Όπως ανακοίνωσε η ίδια, η Ένωση Επαγγελματιών Διαιτητών στην Αγγλία αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την αγκωνιά που έριξε ο επόπτης Κώστας Χατζηδάκης στον Άντι Ρόμπερτσον στο Λίβερπουλ - Άρσεναλ.

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στο Νησί η πρωτοφανής ενέργεια του Κώστα Χατζηδάκη, ελληνικής καταγωγής επόπτη στο Λίβερπουλ - Άρσεναλ, ο οποίος χτύπησε με τον αγκώνα του τον Ρόμπερτσον στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ματς. Όπως ανακοίνωσε η PGMOL ωστόσο, Ένωση Επαγγελματιών Διαιτητών στην Αγγλία, το συγκεκριμένο περιστατικό θα διερευνηθεί, προκειμένου να γίνει ξεκάθαρο το τι συνέβη ακριβώς.

«Η PGMOL αντιλήφθηκε ένα περιστατικό που αφορά τον επόπτη Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και τον αμυντικό της Λίβερπουλ Άντριου Ρόμπερτσον στο ημίχρονο του Λίβερπουλ - Άρσεναλ στο "Άνφιλντ". Θα εξετάσουμε το ζήτημα πλήρως όταν τελειώσει το παιχνίδι», ανέφερε κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της αναμέτρησης.

The PGMOL are investigating after an assistant referee was accused of elbowing Liverpool defender Andy Robertson during the Premier League game with Arsenal on Sunday.https://t.co/EAn2qwULp1