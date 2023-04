Απίθανο σκηνικό στο Λίβερπουλ - Άρσεναλ, με τον επόπτη του ματς, Κώστα Χατζηδάκη, να επιχειρεί να χτυπήσει τον Άντι Ρόμπερτσον με τον αγκώνα, την ώρα που πήγαιναν προς τα αποδυτήρια.

Ανεπανάληπτο σκηνικό στο ντέρμπι μεταξύ της Λίβερπουλ και της Άρσεναλ! Οι δύο ομάδες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια και ο αριστερός μπακ των Ρεντς, Άντι Ρόμπερτσον, είχε μια συζήτηση με έναν από τους επόπτες, τον ελληνικής καταγωγής, Κώστα Χατζηδάκη. Ξαφνικά εκείνος έριξε αγκωνιά στον Σκωτσέζο, την οποία όμως ο παίκτης κατάφερε να αποφύγει. Οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ διαμαρτυρήθηκαν όμως ο ρέφερι Τίρνεϊ δεν έκανε κάτι.

