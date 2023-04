Ο Χέουνγκ Μιν Σον άνοιξε το σκορ κόντρα στην Μπράιτον με φανταστικό σουτ και έγινε ο πρώτος Ασιάτης που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League.

Ο Χέουνγκ Μιν Σον επέστρεψε στο σκοράρισμα και πέτυχε γκολ ορόσημο. Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός στο 10ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Τότεναμ με την Μπράιτον άνοιξε το σκορ με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής και έφτασε τα 100 τέρματα στην Premier League, όντας ο πρώτος Ασιάτης που το κατάφερε.

Heung-Min Son becomes the first ever Asian player to score 100 goals in the @premierleague 🌟



Congrats, Sonny 🫶 pic.twitter.com/zn1Nh82m0O