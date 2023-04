Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα σε Τζόρνταν Χέντερσον και ο Αλίσον κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας της Λίβερπουλ με την Τσέλσι (0-0) με τον αρχηγό των «reds» να κατηγορεί τον πορτιέρε για μη σωστή επικοινωνία.

Η Λίβερπουλ έπαιξε κατά διαστήματα με την τύχη της κόντρα στην Τσέλσι, και τελικώς έφυγε με έναν βαθμό από το δυτικό Λονδίνο (1-1), έχοντας δεχτεί πίεση από τους μπλε» για μεγάλο μέρος της βραδιάς, με τους γηπεδούχους να χάνουν αξιόλογες ευκαιρίες.Έχοντας κάνει έξι αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα, ο Γιούργκεν Κλοπ ίσως περίμενε μεγαλύτερη και καλύτερη αντίδραση από τους παίκτες του από την ήττα του Σαββάτου στο Etihad Stadium από αυτή που τελικά έλαβε.

Η Τσέλσι, που πίεζε για να ανοίξει το σκορ, παραλίγο να το βρει, αφού μια μικρή ασυνεννοησία μεταξύ του Άλισον και του Φαμπίνιο παραλίγο να της επιτρέψει να μπει στο παιχνίδι. Ο αρχηγός Χέντερσον, που δεν διστάζει να τα βάζει με τους συμπαίκτες του, πλησίασε τον τερματοφύλακα και του έψαλε για τα καλά. Ο πολύπειρος κίπερ, για τον οποίο ο Κλοπ, έχει παραδεχτεί φέτος ότι είναι ο παίκτης της σεζόν τους μέχρι στιγμής, φάνηκε να διαφωνεί με τα λόγια του αρχηγού του και ανταπέδωσε. Η ένταση ανέβηκε με τους δυο τους να κοντράρονται μέσα στην περιοχή της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, η οποία την Κυριακή φιλοξενείται από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, διανύει μια δύσκολη σεζόν, δείχνοντας να μην μπορεί να φτάσει στο επίπεδο απόδοσης για το οποίο είχε γίνει γνωστή.

Jordan Henderson and Alisson Becker yelling at each other. #CHELIV pic.twitter.com/SmL1wWb9iY