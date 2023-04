Η Λέστερ έχει ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του έμπειρου Ισπανού τεχνικού, Ράφα Μπενίτεθ, για τη διαδοχή του Μπρένταν Ρότζερς στην τεχνική ηγεσία.

Ο Μπρένταν Ρότζερς πλήρωσε το «μάρμαρο» για την μέχρι στιγμής απογοητευτική σεζόν της Λέστερ και απολύθηκε μετά από περίπου τέσσερα χρόνια συνεργασίας. Προς το παρόν οι Άνταμ Σάντλερ και Μάικ Στάουελ θα είναι υπηρεσιακοί προπονητές με τη διοίκηση του κλαμπ να αναζητεί τον διάδοχο και τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι ψηλά στη λίστα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι Αλεπούδες έχουν ξεκινήσει της επαφές με την πλευρά του 62χρονου προπονητή. Ο πολύπειρος Ισπανός κόουτς είναι ελεύθερος από τον Ιανουάριο του 2022, όταν είχε απολυθεί από την Έβερτον και όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από το Νησί περιμένει κάποια ομάδα της Premier League για να επιστρέψει στους πάγκους.

