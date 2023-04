Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Ντάνι Ποντένσε, έφτυσε στον πρόσωπο τον Μπρέναν Τζόνσον της Νότιγχαμ Φόρεστ, με το VAR να εξετάζει τη φάση για ενδεχόμενη αποβολή αλλά να μην παρεμβαίνει.

Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουλβς χάρισαν στο «City Ground» ένα παιχνίδι γεμάτο αγωνία και εκατέρωθεν νεύρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, μένοντας εν τέλει στο 1-1. Ο ήρωας των Λύκων, και άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ντάνι Ποντένσε, εκτός από το γκολ της ισοφάρισης της ομάδας του, ενεπλάκη και σε μια ακόμα εκ των στιγμών του ματς.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου, ο Πορτογάλος έφτυσε στο πρόσωπο τον Μπρέναν Τζόνσον των Ρεντς και προκάλεσε τις αντιδράσεις των αντιπάλων του, όμως το VAR μετά τον σχετικό έλεγχο για το ενδεχόμενο κόκκινης κάρτας δεν κάλεσε τον Κάβανα να δει τη φάση.

