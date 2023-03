Στον αέρα βρίσκεται η συμμετοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (01/04), αφού ο Νορβηγός στράικερ, που ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στη βουβωνική χώρα, απουσίασε από την τελευταία προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι.

Συναγερμό έχει σημάνει στο στρατόπεδο της Μάντστεστερ Σίτι η κατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ! Ο 22χρονος σέντερ φορ εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των εθνικών ομάδων για να κάνει ένα διάλειμμα από τις εξωπραγματικές επιδόσεις του και να αναρρώσει από το πρόβλημα στη βουβωνική χώρα, που τον ταλαιπωρεί και τον κράτησε εκτός των υποχρέωσεων της Νορβηγίας.

Παρ'όλα αυτά, φαίνεται πως ακόμα δεν έχει καταφέρει να επανέλθει σε πλήρεις ρυθμούς και με το σαββατιάτικο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ να πλησιάζει (01/04), ο Πεπ Γκουαρδιόλα... πονοκεφαλιάζει. Μάλιστα, ο πρώτος σκόρερ των Πολιτών απουσίασε από την τελευταία προπόνηση της ομάδας του και πλέον η συμμετοχή στο σημαντικό παιχνίδι κόντρα στους Ρεντς βρίσκεται στον αέρα.

Erling Haaland is absent from Manchester City training ahead of their match against Liverpool 🔵👀 pic.twitter.com/vMXmjJOhy8