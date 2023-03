Ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα χάσει τους επερχόμενους αγώνες της Νορβηγίας για τα προκριματικά του Euro 2024 με την Ισπανία και τη Γεωργία, αφού σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα.

Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, τέθηκε εκτός της αποστολής της χώρας του για τα προημιτελικά του Euro 2024 καθώς τραυματίστηκε στο τελευταίο χατ-τρικ που πέτυχε στην πρόσφατη νίκη της Σίτι με 6-0 επί της Μπέρνλι στο FA Cup.

Μια δήλωση από τη νορβηγική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι οι γιατροί της εθνικής ομάδας συνέστησαν στον Χάαλαντ να επιστρέψει στη Σίτι και «να λάβει ιατρική παρακολούθηση στον σύλλογο λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα».

Ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, δήλωσε: «Ο Έρλινγκ το πήρε βαριά όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να αγωνιστεί για την ομάδα. Ευτυχώς, υπάρχει ακόμα αρκετή αυτοπεποίθηση, ταλέντο και συνοχή σε αυτή την ομάδα για να κερδίσει βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια». Η Νορβηγία στα προκριματικά θα αντιμετωπίσει την Ισπανία το Σάββατο και μόλις τρεις ημέρες αργότερα τη Γεωργία.

Θυμίζουμε ότι ο 22χρονος «killer» απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο στο 62ο λεπτό του αγώνα με την Μπέρνλι, αφού είχε ήδη πετύχει χατ-τρικ. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα είχε αστειευτεί ότι ο επιθετικός αντικαταστάθηκε για να μην καταρρίψει το ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να έγινε και για να μην επιδεινωθεί ο τραυματισμός.

