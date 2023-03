Ιμπραΐμοβιτς για Κόντε: «Μερικές φορές πληρώνεις το γεγονός ότι είσαι ο εαυτός σου»

Ο πολύπειρος Σουηδός επιθετικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς υπερασπίστηκε τον προπονητή της Τότεναμ Αντόνιο Κόντε που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο αφότου κριτίκαρε δημόσια τους παίκτες των Σπερς.

Ο Αντόνιο Κόντε άσκησε έντονη κριτική στους παίκτες του στην Τότεναμ το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού προηγήθηκαν με 3-1 και τελικά ισοφαρίστηκαν από την Σαουθάμπτον σε 3-3. Ο Ιταλός τεχνικός κατηγόρησε τους παίκτες του ότι ήταν εγωιστές στην συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι.«Δεν είμαστε ομάδα. Είμαστε έντεκα παίκτες που βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω παίκτες εγωιστές, παίκτες που δεν θέλουν να βοηθάει ο ένας τον άλλο και δεν παίζουν με την καρδιά τους. Μέχρι τώρα προσπαθούσα να κρύψω την κατάσταση αλλά τώρα, όχι πια», ανέφερε μεταξύ άλλων φανερά εκνευρισμένος.

Το μέλλον του στην Τότεναμ έκτοτε είναι εξαιρετικά αβέβαιο, με τον σύλλογο να «φλερτάρει» με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος απολύθηκε προσφάτως από την Μπάγερν Μονάχου.Ωστόσο, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς υπερασπίστηκε τον Ιταλό τεχνικό που είπε άφοβα τη γνώμη του.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο Sky Sports, ο «Ίμπρα» που ποτέ δεν «μασά» τα λόγια του ανέφερε: «Ο καθένας λειτουργεί με τον δικό του τρόπο. Κάποιος προσπαθεί να γίνει ηθοποιός, να προσποιηθεί. Κάποιος είναι ο εαυτός του, κάποιος προσπαθεί να είναι τέλειος. Πιστεύω στο να είσαι ο εαυτός σου και μερικές φορές πληρώνεις γι' αυτό γιατί δεν θέλει να ακούσει αυτά που λες ο κόσμος. Προτιμώ να είμαι ο εαυτός μου και να εκφράζομαι όπως νομίζω και όπως θέλω. Όλοι δουλεύουμε με τον δικό μας τρόπο ».

