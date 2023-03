Το γήπεδο της Λιντς «Έλαντ Ρόουντ» έκλεισε εξαιτίας ζητήματος ασφάλειας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να καταφθάνουν εκεί και να εκκενώνουν το γήπεδο.

Η Λιντς Γιουνάιτεντ αναγκάστηκε να διώξει το προσωπικό της από το γήπεδο και να το κλείσει μετά από εντολή της αστυνομίας εξαιτίας απειλής για την ασφάλεια. Αυτή την ώρα άνδρες από το τμήμα του West Yorkshire κάνουν έρευνες στο «Έλαντ Ρόουντ», όπως ονομάζεται η έδρα των «παγωνιών».

Η ίδια η ομάδα με ανακοίνωσή της ενημέρωσε:

«Τα διοικητικά γραφεία, αυτά των εισιτηρίων, του Foundation και η μπουτίκ του ''Έλαντ Ρόουντ'' θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση μετά από συμβουλή της αστυνομίας. Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και θα σας πληροφορήσουμε όταν επανέλθουν οι υπηρεσίες στην κανονική τους λειτουργία».

Leeds United’s offices, ticket office, Foundation offices and club shop at Elland Road will be closed until further notice on the advice of the police.



We apologise for any inconvenience and we will inform the public when normal service resumes