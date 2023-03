Ρονάλντο: «Πέρασα άσχημη περίοδο στην καριέρα μου, έγινα καλύτερος άνθρωπος»

O Κριστιάνο Ρονάλντο στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου της Πορτογαλίας μίλησε για τους δύσκολους μήνες που πέρασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τόνισε πως εξελίχθηκε ως άνθρωπος από αυτή την εμπειρία.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της εθνικής του ομάδας ενόψει του πρώτου παιχνιδιού των προκριματικών του Euro 2024 κόντρα στο Λιχτενστάιν (23/3, 21:45). Όπως ήταν αναμενόμενο ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ρωτήθηκε για την επεισοδιακή αποχώρηση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον «CR7» να κάνει λόγο για μια άσχημη περίοδο της καριέρας του.

«Όταν βρίσκεσαι στην κορυφή του βουνού, πολλές φορές δεν βλέπεις τι υπάρχει από κάτω σου. Έγινα καλύτερος άνθρωπος μετά από τα όσα πέρασα τους τελευταίους μήνες. Πέρασα μια άσχημη περίοδο στην καριέρα μου, δεν έχω πρόβλημα να το παραδεχτώ. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και όλα αυτά υπήρξαν μέρος της βελτίωσής μου. Πιστεύω ότι όλα στη ζωή συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Όταν βρίσκεσαι σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, βλέπεις ποιος είναι πραγματικά στο πλευρό σου», ανέφερε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

🚨 Cristiano Ronaldo on #mufc exit: “As I said, I went through a bad phase in my career probably for the first time. It was part of my growth. Now I am more prepared and this learning was important, I feel as though I’m a better man.” @totalcristiano 🇵🇹 pic.twitter.com/ZKHIZL7Kq2