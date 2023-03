Σύμφωνα με τους Times, οι Σπερς προκειμένου να πουλήσουν τον Χάρι Κέιν το καλοκαίρι θέλουν ως προκαταβολή ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του.

Οι φήμες περί αποχώρησης του Χάρι Κέιν από το Λονδίνο το καλοκαίρι ολοένα και «φουντώνουν», με την Τότεναμ να έχει υψηλές απαιτήσεις για να αφήσει τον αρχηγό της να φύγει. Σύμφωνα με τους Times οποιαδήποτε ομάδα θέλει να αποκτήσει τον διεθνή Άγγλο σέντερ φορ πρέπει να δώσει προκαταβολή στους Λονδρέζους της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 29χρονος επιθετικός ήθελε να αποχωρήσει και την προηγούμενη σεζόν και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εξελίξει στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.

🚨 Tottenham Hotspur want £100 million in one up-front payment to consider selling Harry Kane this summer.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔴 #MUFC #THFC



(via @garyjacob & @hirstclass)