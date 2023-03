Σε πελάγη ευτυχίας ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο πανηγύριζε με τους οπαδούς της Άρσεναλ καθώς περνούσε μπροστά τους με το αυτοκίνητό του φεύγοντας από το «Emirates».

Οι οπαδοί της Άρσεναλ ζουν μοναδικές στιγμές αυτή τη σεζόν. Με τη διεθνή διακοπή του Μαρτίου να πλησιάζει έχουν προβάδισμα οκτώ βαθμών στην κούρσα για τον τίτλο της Premier League και η ιδέα αρχίζει να παγιώνεται μέσα τους.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 4-1 της Κρίσταλ Πάλας στο «Emirates», πήρε έκτο διαδοχικό τρίποντο στην Premier League και αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι στο +8, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο.

Oπαδοί και οι παίκτες απολαμβάνουν την επιτυχία του συλλόγου, κάτι που φαίνεται και στην τελευταία αλληλεπίδραση του Ζιντσένκο με τον κόσμο, έξω από το γήπεδο το Σαββατοκύριακο, στο παρακάτω βίντεο, με τους υποστηρικτές της Άρσεναλ να τον θεωρούν έναν από εκείνους.

Θυμίζουμε ότι ο Ζιντσένκο έφυγε από τη Μάντσεστερ Σίτι το περασμένο καλοκαίρι για να ενταχθεί στους Gunners και έχει ξεκινήσει εξαιρετικά καλά τη ζωή του στο βόρειο Λονδίνο καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Η επίδρασή του είναι τόσο μεγάλη που ο Πιρς Μόργκαν πιστεύει ακόμη και ότι θα έπρεπε να κερδίσει το βραβείο του παίκτη της σεζόν, με τον δημοσιογράφο και μάλλον νούμερο ένα θαυμαστή του Κριστιάνο Ρονάλντο να λέει: «Για μένα, ενδεχομένως μαζί με τον Σάκα και τον Όντεγκααρντ, ο παίκτης της σεζόν για εμάς, και ίσως για την Premier League, να είναι ο Ζιντσένκο»

Δείτε το βίντεο:

Imagine seeing this 🤩



Oleksandr Zinchenko celebrating with Arsenal fans!#BBCFootball pic.twitter.com/KU1WiosRvv