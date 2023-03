Ο Σεΐχης Τζασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι της κυβερνώσας βασιλικής οικογένειας του Κατάρ αναμένεται την Τετάρτη (22/3) να καταθέσει την δεύτερη πρόταση του για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την οικογένεια Γκλέιζερ.

«Τρέχουν» οι εξελίξεις για το ιδιοκτησιακό μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την προηγούμενη εβδομάδα εκπρόσωποι του Σεΐχη Τζασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι της κυβερνώσας βασιλικής οικογένειας του Κατάρ επισκέφτηκαν το «Ολντ Τράφορντ», συνάντησαν μέλη της διοίκησης της ομάδας και ξεναγήθηκαν τόσο στο γήπεδο όσο και στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον και πλέον υπάρχουν πληροφορίες για την επόμενη κίνηση τους.

