Η εποχή του Πατρίκ Βιεϊρά στην Κρίσταλ Πάλας έφτασε στο τέλος της. Ο Γάλλος τεχνικός αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον πάγκο των Αετών, οι οποίοι δεν έχουν πετύχει ακόμα νίκη μέσα στο 2023 και απέχουν μόλις τρεις βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη.

Η διοίκηση του κλαμπ αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως η απόφαση ελήφθη με μεγάλη δυσκολία, καθώς ο Βιεϊρά είχε κερδίσει τον σεβασμό με τη δουλειά και τα αποτελέσματα που έφερε την πρώτη του σεζόν στο Λονδίνο, αλλά ήταν αναγκαία για να ταρακουνήσει την ομάδα και να την επαναφέρει στον δρόμο της σωτηρίας.

Ο 47χρονος coach ήλπιζε πως θα «αντέξει» ως το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες στα τέλη Μαρτίου και πως θα καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση έκτοτε, αλλά η πρόσφατη ήττα από την Μπράιτον αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι (13 στα 14 τελευταία ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη). Πλέον, η Πάλας βρίσκεται σε αναζήτηση αντικαταστάτη.

