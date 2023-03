Σύμφωνα με δύο δημοσιογράφους που ασχολούνται με τα μεταγραφικά του MLS, η Σεντ Λούις Σίτι επιθυμεί την απόκτηση του Ρομπέρτο Φιρμίνο που το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την Λίβερπουλ.

Ο Τομ Μπόγκερτ ήταν εκείνος που έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στο Twitter το ενδιαφέρον της Σεντ Λουίς Σίτι για τον Ρομπέρτο Φιρμίνο της Λίβερπουλ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός γνωστοποίησε πρόσφατα την απόφασή του στον Γιούργκεν Κλοπ να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους «Ρεντς» και να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι που έρχεται.

Ο νυν αθλητικός διευθυντής της αμερικανικής ομάδας, Λουτζ Πφάνεστιελ είχε συνεργαστεί μαζί του στην Χόφενχαϊμ (Μαρ. 2011-2015), όπου ο Φιρμίνο έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, που τον οδήγησαν στην συνέχεια στην Λίβερπουλ.

Sources: St. Louis City SC among clubs interested in signing Brazil int'l Roberto Firmino this summer as a free agent when he leaves Liverpool. Firmino, 31, has 108g/79a in 300+ apps with Liverpool. Before that? He was at Hoffenheim...with STL sporting director Lutz Pfannenstiel pic.twitter.com/h7KUivWZEO

Αντίστοιχες «επαφές» έχει βέβαια και με την Φιλαδέλφια Γιούνιον, όπου ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ερνστ Τάνερ είχε συνυπάρξει μαζί του στην Χόφενχαϊμ και με την Νάσβιλ, όπου ο CEO του κλαμπ, Ίαν Άιρ, που είχε δουλέψει μαζί με τον 31χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό στην Λίβερπουλ, όπου είχε περάσει από διάφορα πόστα, μεταξύ εξ' αυτών και ως CEO.

Το ρεπορτάζ για το κομμάτι της Σεντ Λούις Σίτι επιβεβαίωσε ο Μάνουελ Βετ με δικό του tweet, αναφέροντας πως η αμερικανική ομάδα ψάχνει νεαρότερους παίκτες, αλλά ίσως ο Πφάνεστιελ να έκανε μία εξάιρεση για τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, με τον οποίο έχει κρατήσει επικοινωνία. Στους ενδιαφερόμενους εντάσει και την Ίντερ.

Adding to the @tombogert report. Roberto Firmino certainly on #stlcitysc's radar.



Usually, not in the age category they would be looking for but Pfannenstiel knows the Brazilian and has been in contact. An outside chance for #AllForCity. #InterMilan is very interested too. 🇧🇷⚽️ pic.twitter.com/5GAgmXvtvP