Ο Ντέιβιντ Μπρουκς επέστρεψε στην ενδεκάδα της Μπόρνμουθ για πρώτη φορά μετά τη διάγνωση του καρκίνου στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λίβερπουλ.

Ο διεθνής Ουαλός, Ντέιβιντ Μπρουκς, διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin σταδίου 2 τον Οκτώβριο του 2021 και υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Ο 25χρονος ανακοίνωσε τον Μάιο του 2022 ότι οι γιατροί του έδωσαν το πράσινο φως και ότι είχε νικήσει τον καρκίνο! Μετά από μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης που διακόπηκε από έναν τραυματισμό στον προσαγωγό τον Αύγουστο, ο προπονητής Γκάρι Ο' Νιλ τον επέλεξε στην αποστολή για το παιχνίδι της Premier League με τη Λίβερπουλ το Σάββατο (11/03).

Το τελευταίο του ματς - μια ισοπαλία 0-0 με την Πιτέρμπορο τον Σεπτέμβριο του 2021 - έγινε πριν από 525 ημέρες!

Ο Ουαλός μέσος έχει πραγματοποιήσει 39 συμμετοχές στην Premier League με τα «κεράσια» σκοράροντας οκτώ γκολ στην πρώτη κατηγορία, και έχει παίξει συνολικά σε 90 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις για τον σύλλογο από τότε που υπέγραψε από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έναντι 11,5 εκατομμυρίων λιρών το 2018.

