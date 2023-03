Ράσφορντ: «Ανοησίες ότι τα παρατήσαμε απέναντι στη Λίβερπουλ»

Ο Μάρκους Ράσφορντ μίλησε για την ιστορική συντριβή από τη Λιβέρπουλ και ξεκαθάρισε πως κανείς παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν παράτησε το παιχνίδι.

Ο Μάρκους Ράσφορντ μίλησε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου παιχνιδιού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπέτις για τους «16» του Europa League και όπως ήταν αναμενόμενο δεν μπορούσε να μην μιλήσει για τον ιστορικό... διασυρμό από τη Λίβερπουλ με 7-0. Ο διεθνής Άγγλος επιθετικός ξεκαθάρισε πως κανείς παίκτης δεν τα παράτησε, όμως ήταν «ανοργάνωτοι» στον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ».

🗣 "We didn't give up. That's nonsense."



Marcus Rashford puts the Liverpool loss down to coming away from the teams principles in and out of possession pic.twitter.com/pGL0r3vZNk