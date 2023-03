Η κίνηση του Βουτ Βέγκχορστ να αντιγράψει την παράδοση των παικτών της Λίβερπουλ και να ακουμπήσει το σήμα-κατατεθέν της φυσούνας των Reds πριν από την ταπείνωση με 7-0 προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των οπαδών των Κόκκινων Διαβόλων./

Το κυριακάτικο ντέρμπι στο «Άνφιλντ» κόντρα στη Λίβερπουλ μετατράπηκε σε εφιάλτη άνευ προηγουμένου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία υπέστη την πιο βαριά ήττα της ιστορίας της από την πλέον μισητή της αντίπαλο (7-0).

Το «χαστούκι» ήταν κάτι παραπάνω από ηχηρό για τον Έρικ Τεν Χαγκ και τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι αναμενόμενα επικρίθηκαν από τους φιλάθλους για την αγωνιστική τους συμπεριφορά και την ολική κατάρρευση στο δεύτερο ημίχρονο που συνετέλεσε σε αυτό το «διαστημικό» σκορ.

Ο μεγαλύτερος σάλος, όμως, αφορούσε τον Βουτ Βέγκχορστ και δεν είχε να κάνει με την εμφάνισή του ως «δεκάρι» πίσω από τον Μάρκους Ράσφορντ.

Αυτό που εξόργισε τους φίλους της Γιουνάιτεντ και κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι η κίνηση του Ολλανδού να ακουμπήσει τη διάσημη ταμπέλα με το «This is Anfield» που κοσμεί τη φυσούνα του γηπέδου της Λίβερπουλ.

Πρόκειται για μια παράδοση δεκαετιών που είναι καθιερωμένη μεταξύ των ποδοσφαιριστών των Reds, όχι όμως και των αντιπάλων τους! Τα τελευταία χρόνια την έχουν μετριάσει αρκετά και οι ίδιοι οι παίκτες της Λίβερπουλ, αφού ο Γιούργκεν Κλοπ έχει θεσει κανόνα να την ακουμπούν οι παίκτες μόνο αφού κατακτήσουν το πρώτο τους τρόπαιο με τον σύλλογο.

Ο Βέγκχορστ λοιπόν απαθανατίστηκε από κάμερα να ακουμπά το σήμα πριν βγει στον αγωνιστικό χώρο με την υπόλοιπη ενδεκάδα της Γιουνάιτεντ, γεννώντας ανάμικτα σχόλια: από τη μία, φωνές για μεγάλο «φάουλ» από τον Ολλανδό, από την άλλη και οι πιο συμπονετικοί φίλαθλοι οι οποίοι υποστηρίζουν πως ίσως ο Βέγκχορστ να σκέφτηκε πως δεν θα έχει άλλη ευκαιρία στην καριέρα του να ακουμπήσει το σήμα, γι' αυτό και το τόλμησε.

Weghorst 😭😭😭 the game was lost even before it started 😂😂😂 pic.twitter.com/7kZIonsKAH

Wout Weghorst appeared to touch the 'This Is Anfield' sign before Man United's loss to Liverpool 👀 pic.twitter.com/n0R8R2iCyU