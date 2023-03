Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Ναμπί Κεϊτά, Άλεξ Οξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν και Αρτούρ αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την Λίβερπουλ το καλοκαίρι.

Μετά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Ρομπέρτο Φιρμίνο, για τον οποίο ήδη ερίζουν ομάδες για την απόκτησή του, ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σε tweet του πως αναμένονται άλλες τρεις αποχωρήσεις από τους «Ρεντς» το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο ένας είναι ο Ναμπί Κεϊτά του οποίου επίσης ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με την Λίβερπουλ μετά το τέλος της φετινής σεζόν, ωστόσο δεν υπάρχουν συζητήσεις για την ανανέωσή του. Φέτος, έχει αγωνιστεί μόλις 13 φορές και συνολικά 486 αγωνιστικά λεπτά εξαιτίας των τραυματισμών που έχει αντιμετωπίσει.

Το ίδιο θα συμβεί και με τον Όξλεϊντ-Τσάρμπελεϊν, που μένει κι εκείνος ελεύθερος το καλοκαίρι. Ο 29χρονος Άγγλος εξτρέμ κεντρικός μέσος έχει πραγματοποιήσει 11 συμμετοχές έχοντας ένα γκολ σε 456 αγωνιστικά λεπτά, αφού κι εκείνος είχε θέματα με τραυματισμούς.

Τέλος, ο Αρτούρ Μέλο, που ήρθε δανεικός το καλοκαίρι από την Γιουβέντους, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά προτού προλάβει να προσφέρει στην ομάδα, θα επιστρέψει στην ιταλική ομάδα, αφού δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του. Έχει αγωνιστεί μόλις σε δύο ματς της πρώτης ομάδας προτού τραυματιστεί και περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Επέστρεψε από τον Σεπτέμβριο στα τέλη Φλεβάρη και αγωνίστηκε με την δεύτερη ομάδα των «Ρεντς» ως βασικός.

Not just Roberto Firmino. There are currently no talks between Liverpool and Naby Keita over new contract and he could be next one to leave on a free, together with Oxlade-Chamberlain. 🔴



➕ Arthur Melo, also expected to leave; #LFC are not planning to trigger the buy option. pic.twitter.com/cPS6ufitJH