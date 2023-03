O Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ για την εξ αναβολής εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γουλβς για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Με τον Κώστα Τσιμίκα στην βασική ενδεκάδα θα αντιμετωπίσει η Λίβερπουλ τη Γουλβς στο «Άνφιλντ» σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Premier League. Ο Greek Scouser θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Άντι Ρόμπερτσον να βρίσκεται στον πάγκο. Από εκεί και πέρνα ο Γιούργκεν Κλοπ ξεκουράζει τους Χέντερσον, Χάκπο, Μάτιπ και επιλέγει στην αρχική σύνθεση του Έλιοτ, Κονατέ και Ζότα.

Λίβερπουλ (4-3-3): Άλισον - Τρέντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Τσιμίκας - Φαμπίνιο, Μπαΐτσετιτς, Έλιοτ - Σαλάχ, Νούνιες, Ζότα

