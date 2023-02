Ακόμα ένα πρόβλημα ήρθε να προστεθεί στη ζωή του Γκρέιαμ Πότερ στον πάγκο της Τσέλσι, καθώς ο Τιάγκο Σίλβα υπέστη ζημιά στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ενάμιση μήνα.

Το ένα κακό μετά το άλλο βρίσκει την Τσέλσι μέσα στο 2023. Η ήττα από την Τότεναμ όχι απλά άφησε τους Μπλε με μόλις μία νίκη στα τελευταία έντεκα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά συνοδεύθηκε με το πρόβλημα τραυματισμού του Τιάγκο Σίλβα το οποίο υπολογίζεται πως θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον ενάμιση μήνα.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του στους Λονδρέζους, αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο του «Tottenham Stadium» και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπίστωσαν πως έχει υποστεί ζημιά στους συνδέσμους του γονάτου, με την αποθεραπεία του να υπολογίζεται στις 5-6 εβδομάδες.

Ακόμα ένας παίκτης, λοιπόν, στο απουσιολόγιο της φετινής σεζόν για την Τσέλσι, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιστροφή του Γουέσλεϊ Φοφανά σε ό,τι αφορά τους στόπερ.

