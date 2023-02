Κλοπ: «Θα πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε και πάλι στους εαυτούς μας»

Ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας στάθηκε στην αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών του, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των μεταγραφών.

Οι νίκες της Λίβερπουλ κόντρα σε Έβερτον και Νιουκάστλ μπορεί να έκαναν μερικούς φίλους των Reds να πιστέψουν πως η ομάδα τους βγαίνει από την κρίση, όμως η «πεντάρα» της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Άνφιλντ» ήταν μια... απότομη προσγείωση. Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας (25/2, 21:45) και αναφέρθηκε στην απαράδεκτη εικόνα της ομάδας του κόντρα στη Βασίλισσα, στην αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών του και στο ζήτημα των μεταγραφών.

🗣️ “Conceding five in a home game in the Champions League is absolutely unacceptable. What I saw in this game is that a lot of things are back but not stable yet.”



Jürgen Klopp says Liverpool are still in the process of getting back to their best. pic.twitter.com/pgOlSN99iy