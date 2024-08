Ο Φεντερίκο Κιέζα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λίβερπουλ, με τους Reds να ανακοινώνουν και επίσημα τη μεταγραφή του από τη Γιουβέντους.

Μετά την επίσημη συμφωνία για την απόκτηση του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και τον Φεντερίκο Κιέζα.

Ο 26χρονος Ιταλός εξτρέμ αποχώρησε μετά από τέσσερα χρόνια από τη Γιουβέντους, μετά το έντονο ενδιαφέρον που είχαν δείξει οι Reds για την περίπτωση του.

Το συμβόλαιό με τη Λίβερπουλ είναι τετραετές, ενώ η Λίβερπουλ έδωσε στη Γιουβέντους ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ο Κιέζα αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφή των Reds επί εποχής Άρνε Σλοτ και αναμένεται να ενισχύσει το ρόστερ για τις επόμενες σεζόν.

We are delighted to announce that we have reached an agreement with Juventus for the transfer of Federico Chiesa, subject to international clearance. 🙌🔴 #BenvenutoFederico