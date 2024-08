Τις τελευταίες ώρες υπήρξε η φήμη ότι η Λίβερπουλ κινείται για την απόκτηση του Σαντιάγο Έσε του Ολυμπιακού, κάτι το οποίο δεν ισχύει όπως έγραψε ο Άγγλος ρεπόρτερ από το «Athletic», Τζέιμς Πιρς.

Ο Σαντιάγο Έσε βρίσκεται εδώ και κάποιες εβδομάδες στο shortlist της Νιούκαστλ και έχει κάνει ήδη κρούση για την απόκτησή του, χωρίς να έχει λάβει θετική απάντηση από τον Ολυμπιακό.

Τις τελευταίες ώρες γράφτηκε ότι στην Αγγλία πως ο Αργεντινός χαφ βρίσκεται στη λίστα και της Λίβερπουλ και ίσως υπάρξει κίνηση στην τελευταία μέρα των μεταγραφών (30/08) στο Νησί.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει όπως έγραψε ο Άγγλος ρεπόρτερ της «Athletic», Τζέιμς Πιρς. Όπως έγραψε στο «X», ο Έσε δεν αποτελεί μεταγραφικός στόχος της Λίβερπουλ ενόψει της τελευταίας μέρας των μεταγραφών.

