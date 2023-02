Γκουαρδιόλα: «Αν δουλέψουν οι τακτικές μου είμαι γενναίος, αν όχι το παρασκέφτομαι»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε στην συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και υπεραμύνθηκε των τακτικών του επιλογών αποσαφηνίζοντας δεν είπε ποτέ πως οι τακτικές του ήταν απαίσιες.

Ο Καταλαναός τεχνικός έδωσε κανονικά το παρών στην συνέντευξη Τύπου για τον εκτός έδρας αγώνα με την Νότιγχαμ Φόρεστ το απόγευμα του Σαββάτου (18/02-17:00) και ουσιαστικά εξέφρασε το παράπονό του για την κριτική που δέχεται για τακτικές του επιλογές.

«Αν δουλέψουν οι τακτικές που επιλέγω είμαι γενναίος, αν όχι τότε υπεραναλύω τα πράγματα. Γιατί δεν παίζει συνέχεια ο Ντε Μπρόινε; Μα γιατί δεν μπορεί να παίζει όλα τα παιχνίδια. Χρειάζεται να είναι φρέσκος».

