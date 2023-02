Ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε ότι ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ είναι πιθανό να είναι έτοιμος να ξεκινήσει βασικός για τη Λίβερπουλ στο προσεχές παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στη Νιούκαστλ το Σάββατο (18/02).

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ήταν εκτός αποστολής από όταν αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο στην ήττα της Λίβερπουλ με 3-1 στην Μπρέντφορντ στις 2 Ιανουαρίου.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός βρέθηκε στον πάγκο των «Red» στο ντέρμπι του Μέρσισάιντ τη Δευτέρα, κι ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε σήμερα ότι έχει επιταχύνει την αποθεραπεία του αυτή την εβδομάδα και είναι σε θέση να αγωνιστεί στο St James' Park.

«Νομίζω πως ναι», είπε συγκεκριμένα ο Κλοπ όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, αν ο Φαν Ντάικ θα επιστρέψει στην ομάδα. «Χθες (στην προπόνηση), φάνηκε απολύτως έτοιμος». Η επιστροφή του Φαν Ντάικ θα ήταν μια σημαντική ώθηση για τη Λίβερπουλ, καθώς στοχεύει να εξασφαλίσει συνεχόμενες νίκες και να μειώσει τη διαφορά της από την πρώτη τετράδα.

Οι «Κόκκινοι» πραγματοποίησαν μια πολύ βελτιωμένη εμφάνιση στη νίκη τους με 2-0 επί της Έβερτον και μπορούν να πλησιάσουν τη Νιούκαστλ στους έξι βαθμούς με νίκη αυτό το Σαββατοκύριακο.

📺 Jurgen Klopp on Virgil van Dijk:



"Is he fit to start? I think so.” 🔴 pic.twitter.com/45LTofNZFc