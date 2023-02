Τρομερή πρωτοβουλία από τις Λίβερπουλ και Έβερτον, παίκτες των οποίων θα υπογράψουν φανέλες μετά το μεταξύ τους ντέρμπι (13/2) προκειμένου να δημοπρατηθούν, με τα έσοδα να δωρίζονται στους πληγέντες του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία.

Κάθε αντιπαλότητα, ακόμα κι αν είναι τόσο ισχυρή όσο αυτή των Λίβερπουλ και Έβερτον, δεν σημαίνει τίποτα μπροστά σε δραματικές στιγμές όπως ο καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία και τη Συρία. Οι τραγικές συνέπειες αυτού λοιπόν, ώθησαν τους δύο αγγλικούς συλλόγους να κάνουν στην άκρη την ποδοσφαιρική τους κόντρα και να προχωρήσουν σε μια πολύ όμορφη από κοινού πρωτοβουλία.

Όπως ανακοίνωσαν, μετά τη λήξη του πολυαναμενόμενου μεταξύ τους ντέρμπι τη Δευτέρα (13/2), οι παίκτες τους θα υπογράψουν τις φανέλες που φόρεσαν έτσι ώστε να δημοπρατηθούν. Το 100% των εσόδων της δημοπρασίας θα δοθεί στην Επιτροπή Έκτακτων Καταστροφών και από εκεί θα γίνει η διανομή του, με στόχο τη στήριξη όσων ατόμων και περιοχών έχουν πληγεί από τον σεισμό.

#LFC and Everton will use Monday's Merseyside derby to come together to help raise much-needed funds for those impacted by the devastating earthquakes in Turkey and Syria.