Το πρώτο μεταγραφικό παράθυρου του 2023 είναι παρελθόν και πίσω του αφήνει αρκετή... τρέλα αλλά και μερικές σπουδαίες μεταγραφές. Άλλωστε αυτός ο Ιανουάριος, με αυτές τις «βόμβες», τις ηχηρές «μετακομίσεις» αλλά και τα ποσά που δαπανήθηκαν αλήθεια είναι πως θύμισε πιο πολύ... καλοκαίρι. Ποια ήταν όμως η κορυφαία μεταγραφή;

Κριστιάνο Ρονάλντο - Αλ Νασρ

Αυτό κι αν ήταν... σεισμός. Λίγο πριν το 2022 πει «αντίο», μια μέρα νωρίτερα για την ακρίβεια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη σειρά του είπε «αντίο» στην Ευρώπη και κίνησε για τη Σαουδική Αραβία. Κάτι το επεισοδιακό του τέλος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάτι ο... σοκαριστικός προορισμός και το... bye-bye στο αγαπημένο του Champions League, η ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας του CR7 με την Αλ Νασρ, έφερε τα πάνω κάτω, για πολλούς υπέγραψε το τέλος μιας εποχής. Για άλλους την αφετηρία μιας νέας. Άλλωστε, ο Κριστιάνο για τη Σαουδική Αραβία και το ποδόσφαιρό της δεν θα είναι ποτέ ένας απλός παίκτης, ίσως κάτι σαν άλλος... εμίρης ή βασιλιάς. Σίγουρα θα πληρώνεται ως τέτοιος, αφού ετήσια θα λαμβάνει ένα ποσό που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ! Αυτό που μένει να φανεί πάντως, είναι τι αντίκτυπο θα έχει όλο αυτό στην υστεροφημία ένος εκ των σπουδαιότερων ποδοσφαιριστών της ιστορίας.

Έντσο Φερνάντες - Τσέλσι

Enzo Fernández, new Chelsea player! All documents are signed between the clubs with Benfica and player side on contract valid until June 2031 ✅🔵🇦🇷 #CFC



Medical tests, done.



Payment in 6 installments — but £40m upfront. Boehly, Eghbalix board did it after mad 24h.



Here we go. pic.twitter.com/0wgbwYqU2c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

Με τον σεισμό του CR7 «άνοιξε» το μεταγραφικό, με έναν αντίστοιχο σεισμό έκλεισε. Ο λόγος για τη μεταγραφή του Έντσο Φερνάντες από την Μπενφίκα στην Τσέλσι, έναντι 120 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ρεκόρ για το αγγλικό ποδόσφαιρο! Το σίριαλ άνευ προηγουμένου που άρχισε λίγο μετά το Μουντιάλ, είδε τελικά τους Μπλε να κάνουν δικό τους τον μεγαλύτερό τους πόθο την ύστατη στιγμή, μια ώρα σχεδόν πριν το «κλείσιμο» του παραθύρου. Ο νεαρός χαφ από την Αργεντινή μάγεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού, πέρα από το χρυσό μετάλλιο, στη βαλίτσα του φεύγοντας από το Κατάρ έβαλε και το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη. Ο Τοντ Μπόελι ολοκλήρωσε με τεράστια επιμονή μια σπουδαία για την ομάδα του κίνηση και πλέον το μπαλάκι των... αποδείξεων περνάει στον ίδιο τον Έντσο.

Μικαΐλο Μούντρικ - Τσέλσι

Σε ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ των τελευταίων ετών εξελίχθηκε η υπόθεση αυτού του υπέρταλαντούχου παιδιού από την Ουκρανία. Η Σαχτάρ είδε στα μαγικά του πόδια την ευκαιρία να εισπράξει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, ειδικά μετά τις εμφανίσεις του στο Champions League, ειδικά όταν λίγο καιρό πριν είχε χάσει σχεδόν κάθε της αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο τζάμπα εξαιτίας του πολέμου. Κάπως έτσι λοιπόν, ο σύλλογος από το Ντόνετσκ δεν υποχώρησε στιγμή στα «θέλω» του. Εκατό εκατομμύρια και ακατέβατα. Η Άρσεναλ ήταν αυτή που γοήτευτηκε περισσότερο από τον 21χρονο εξτρέμ και ο ίδιος έδειχνε κάτι παραπάνω από... τσιμπημένος με την ομάδα του Αρτέτα, «τρελαίνοντας» τους φίλους της με τα, σχετικά με τους Κανονιέρηδες, stories του στο Instagram. Κι όμως, σχεδόν από το πουθενά, η Τσέλσι αποφάσισε να κάνει χαλάστρα στη μεγάλο της αντίπαλο, αγοράζοντας τον Μούντρικ, λίγο πριν οι Gunners «κλείσουν» το deal. Τα 70+30 εκατομμύρια έπεισαν τη Σαχτάρ και με συνοπτικές διαδικασίες ο Ουκρανός ντύθηκε στα μπλε και όχι στα κόκκινα, σε ένα σίριαλ που θα μνημονεύεται για χρόνια στο Νησί.

Κόντι Χάκπο - Λίβερπουλ

We have reached an agreement for the transfer of Cody Gakpo from PSV Eindhoven, subject to a work permit, and the forward will join at the start of the January transfer window 🙌 — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2022

Οι φοβερές του εμφανίσεις στο Μουντιάλ με την Ολλανδία έπεισαν και τους τελευταίους δύσπιστους πως αυτό το παιδί από το Αϊντχόφεν θα τραβήξει στο μέλλον τα βλέμματα. Το πιο... διάσημο βλέμμα που είχε τραβήξει μέχρι τότε πάντως, ήταν αυτό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Τεν Χαγκ από το καλοκαίρι έβλεπε στον Χάκπο ένα ιδανικό γρανάζι για την επιθετική του γραμμή και τον Ιανουάριο πολλοί πίστεψαν πως επιτέλους θα το έπιανε στα χέρια του, ειδικά μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Κι όμως, η Λίβερπουλ με αστραπιαίες κινήσεις μπόρεσε να ολοκληρώσει σε λίγες ώρες μόνο αυτή τη... μεταγραφική ληστεία. Προσέφερε στην PSV ένα πακέτο που μαζί με τα μπόνους αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ευρώ και πλέον στις τάξεις της έχει έναν από τους ποδοσφαιριστές που, αν και ακόμα δεν έχει φανεί στους Ρεντς των αμέτρητων προβλημάτων, μπορεί να αποδειχθεί πραγματικό... χρυσάφι.



Ζοάο Κανσέλο - Μπάγερν Μονάχου

Αυτό κι αν έσκασε από το πουθενά. Μια που είδε ο Κανσέλο τις σχέσεις του με τον Γκουαρδιόλα να «διαλύονται», μια που ο Καταλανός του έδειξε την... πόρτα και μια που ο Πορτογάλος βρέθηκε στη Βαυαρία για την Μπάγερν. Ο 28χρονος, συνηθισμένος στο να αποτελεί βασικό γρανάζι των Πολιτών, είδε τελευταία τον χρόνο συμμετοχής του να μειώνεται αισθητά και εξέφρασε στον προπονητή του, με τον όχι και πιο ευγενικό τρόπο, τη δυσαρέσκειά του. Στο Μόναχο μυρίστηκαν ταχύτατα πως το γυαλί των σχέσεων των δύο πλευρών έσπασε και πριν καν προλάβει κάποιος άλλος σύλλογος να τον... ονειρευτεί, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κανσέλο. Με μορφή δανεισμού για αρχή και με οψιόν αγοράς ύψους 70 εκατομμυρίων ενόψει καλοκαιριού. Και κάπως έτσι, ο Νάγκελσμαν μπορεί να τρίβει τα... χέρια του, αφού στη διάθεσή του από εδώ στο εξής θα έχει έναν πραγματικό playmaker που φροντίζει να δημιουργεί σαν δεκάρι παίζοντας στα άκρα της άμυνας.



Μαρσέλ Ζάμπιτσερ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Marcel Sabitzer to Manchester United, here we go! Full agreement reached on loan deal, no buy option — confirmed 🚨🔴 #MUFC #DeadlineDay



Deal set to be signed with Bayern in the final hours as personal terms agreed too.



Boarding completed - ✈️ Manchester @TurkishAirlines pic.twitter.com/tLpe5XNVtJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

Κόκκινος συναγερμός ήχησε γύρω από το «Όλντ Τράφορντ» την τελευταία μέρα των μεταγραφών (31/01). Κι αυτό γιατί τα νέα του σοβαρού τραυματισμού του Κρίστιαν Έρικσεν «πάγωσαν» τους Κόκκινους Διαβόλους. Ο Δανός μέσος, που έχει αποτελέσει έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της Γιουνάιτεντ του Τεν Χαγκ, θα μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Απρίλη, μα η ομάδα δεν μπορούσε να μείνει «γυμνή» στον χώρο του κέντρου. Με πραγματικά συνοπτικές διαδικασίες, η διοίκηση του συλλόγου του Μάντσεστερ βρήκε τον εκλεκτό, έστω και προσωρινό, αντικαταστάτη της στο πρόσωπο του Μαρσέλ Ζάμπιτσερ, που «τσίμπησε» άμεσα στην προοπτική της Premier League. Η Μπάγερν Μονάχου δεν ζορίστηκε ιδιαίτερα να πει το «ναι» και το αυστριακό πολυεργαλείο, με μορφή δανεικού, ως το καλοκαίρι θα ενισχύσει την προσπάθεια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε Αγγλία και Ευρώπη.



Ζορζίνιο - Άρσεναλ

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2023

Ακόμη ένας παίκτης που προστίθεται στη λίστα με όσους έκαναν το δρομολόγιο από Βόρειο σε Δυτικό Λονδίνο, από Μπλε σε Κόκκινα και αντίστροφα. Η... καψούρα της Άρσεναλ και του Αρτέτα, ο Μόιζες Καϊσέδο, δεν έφυγε ποτέ από την Μπράιτον, αλλά η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής των Κανονιέρηδων, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Πάρτεί, «φώναζε» πως χρειαζόταν ενίσχυση στον δρόμο προς την κορυφή της Premier League. Κάπως έτσι, οι πρωτοπόροι του Νησιού, μια μέρα πριν το τέλος του χειμερινού παζαριού αποφάσισαν να στραφούν στην περίπτωση του Ιταλού μέσου, ενός μετρονόμου με άριστη τεχνική κατάρτιση που θα κουμπώσει... γάντι στο παιχνίδι της ομάδας του Αρτέτα, τουλάχιστον ως προσωρινή λύση βάθους. Η Τσέλσι δεν δυσκολεύτηκε να πειστεί από τα 13 εκατομμύρια που είδε να πέφτουν στο τραπέζι της κι έτσι ένας εκ των αρχηγών των Μπλε αναμένεται να βοηθήσει την Άρσεναλ να γίνει Πρωταθλήτρια Αγγλίας.

