Η Τσέλσι πλησιάζει στο deal για τη μεταγραφή του Έντσο Φερνάντες και η Άρσεναλ προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή για να αποκτήσει τον Ζορζίνιο, ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Τσέλσι και Άρσεναλ είναι δυο ομάδες που θα μας απασχολήσουν τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου. Οι Μπλε τη Δευτέρα (30/1) ξεκίνησαν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την Μπενφίκα για να αποκτήσουν τον πρώτο τους στόχο για τη μεσαία γραμμή, Έντσο Φερνάντες.

Οι Λονδρέζοι προσφέρουν 120 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα με δόσεις για να πάρουν τον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Οι δυο πλευρές είναι πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία και η Τσέλσι πιέζει για να τελειώσει άμεσα την μεταγραφή.

Enzo Fernández deal, entering in key and crucial hours — it’s getting closer. Chelsea bid made yesterday: €120m in installments, Benfica president Rui Costa expected to decide soon. 🚨🔵🇦🇷 #CFC



Todd Boehly and Behdad Egbhali are actively working on it together with the board.