Ο Σον Ντάις είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Έβερτον, καθώς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2025 και παρουσιάστηκε.

Η εποχή του Σον Ντάις στην Έβερτον ξεκίνησε. Μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων με τον Μαρσέλο Μπιέλσα τα Ζαχαρωτά στράφηκαν στην περίπτωση του Άγγλου τεχνικού, ο οποίος συμφώνησε να είναι ο διάδοχος του Φρανκ Λάμπαρντ και υπέγραψε συμβόλαιο με το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ μέχρι το 2025.

Ο 51χρονος τεχνικός ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 όταν ανέλαβε πρώτος προπονητής στη Γουότφορντ, στην οποία έμεινε για μια σεζόν. Το 2012 ανέλαβε την Μπέρνλι, το 2014 την ανέβασε στην Premier League, συνέχισε παρά τον υποβιβασμό του 2015, ανέβασε εκ νέου την ομάδα την επόμενη σεζόν και εν τέλει έκλεισε δεκαετία, καθώς έμεινε μέχρι τον Απρίλιο του 2022.

