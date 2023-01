Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε ο αγώνας Σαουθάμπτον - Άστον Βίλα, με τον ρέφερι να στέλνει τους παίκτες στα αποδυτήρια στο 41΄ μετά την εισβολή ενός... drone που πετούσε πάνω από το γήπεδο.

Ένας απρόσμενος επισκέπτης διέκοψε απότομα την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Σαουθάμπτον και Άστον Βίλα, καθώς τη στιγμή που έγινε αντιληπτός οι δυο ομάδες κατευθύνθηκαν πίσω στα αποδυτήρια.

Ο λόγος για ένα drone που στο 41΄του αγώνα άρχισε να κόβει βόλτες πάνω από τον αγωνιστικό χώρο του «St Mary's», με αποτέλεσμα ο αγώνας να οδηγηθεί σε προσωρινή διακοπή.

A drone enters the match between Southampton and Aston Villa, and the referee stops the match and asks the players to enter the dressing room.



