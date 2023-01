Μία ανάσα πριν την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Γκαρνάτσο ο οποίος ετοιμάζεται να βάλει την υπογραφή του έως το καλοκαίρι του 2029.

Μία ανάσα πριν την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Αργεντινός επιθετικός, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο σύμφωνα με τους «Times». Με τον ίδιο να θέλει να παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ», η διοίκηση φαίνεται πως του... κάνει το χατήρι και θα του προσφέρει σύντομα εξαετές συμβόλαιο με αρκετά αυξημένες αποδοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα λαμβάνει περίπου 30.000 λίρες την εβδομάδα με τους Κόκκινους Διάβολους να τον κρατούν στο «Ολντ Τράφορντ» και μετά το καλοκαίρι του 2024 όποτε και εκπνέει η τρέχουσα συμφωνία τους. Στη φετινή σεζόν μετράει 14 συμμετοχές, έχοντας πετύχει δύο γκολ και τέσσερις ασίστ.

