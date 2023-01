Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία του Μπράιαν ΜακΚλερ, άλλοτε παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον οποίον οι φίλοι της ομάδας δυσκολεύτηκαν να... αναγνωρίσουν στα 59 του.

Όχι, δεν είναι ο... Ροβινσώνας Κρούσος. Είναι ο Μπράιαν ΜακΚλερ. Ένας φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνάντησε τον 59χρονο, πλέον, άλλοτε στράικερ της ομάδας του σε μια παμπ και μοιράστηκαν μια μπύρα. Στη συνέχεια, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους στο Twitter και οι οπαδοί των Κόκκινων Διαβόλων και της Premier League «τρελάθηκαν» με την αλλαγή στην εμφάνισή του, με πολλούς να μην καταφέρνουν να τον αναγνωρίσουν. Ο ΜακΚλερ φόρεσε για 11 χρόνια τη φανέλα της Γιουνάιτεντ ενώ για άλλα 13 ήταν μέλος της προπονητικής ομάδας.

Brian mcclair in the gold cup having a pint

Proper striker pic.twitter.com/y2888g8Xfb