Ο τραυματισμός του Αβονίγι ανάγκασε τη Νότιγχαμ Φόρεστ να βγει στην αγορά για κεντρικό επιθετικό, με τον Κρις Γουντ της Νιουκάστλ να βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει στους Ρεντς ως δανεικός.

Το... βαρύ πυροβολικό της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Τάιβο Αβονίγι, θα χρειαστεί να απέχει από τη δράση για περίπου δύο μήνες αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού στη βουβωνική χώρα, με τον αγγλικό σύλλογο να καλείται να τον αντικαταστήσει στη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου. Μάλιστα, όλα δείχνουν πως ο Στιβ Κούπερ θα μπορέσει να δουλέψει με αυτόν που μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη έχρισε ως εκλεκτό του για τη θέση του σέντερ φορ, τον Κρις Γουντ.

Ο Νεοζηλανδός στράικερ λοιπόν, αναμένεται να γίνει κάτοικος «City Ground», υπογράφοντας ως δανεικός από τη Νιουκάστλ στην οποία πλέον δεν λογίζεται ως βασικός. Το deal θα περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

Nottingham Forest are close to securing a loan move for Newcastle United striker Chris Wood, with Taiwo Awoniyi set to be sidelined for two months.#NUFC | #NFFC



More from @nottmtailshttps://t.co/gow9lfSJXS