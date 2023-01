Ο 21χρονος Βραζιλιάνος μέσος, Ντανίλο, αναμένεται να είναι το δεύτερο χειμερινό απόκτημα της Νότιγχαμ Φόρεστ και πάλι από την Παλμέιρας, με το deal να «κλείνει» στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Έτοιμη να ανακοινώσει τη δεύτερη χειμερινή της μεταγραφή είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Παλμέιρας για την αγορά του 21χρονου μέσου, Ντανίλο.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη «έκλεισε» το σπουδαίο deal με τη Βερντάο -δεύτερο μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά από αυτό για τον Σκάρπα- στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί στον βραζιλιανικό σύλλογο σε βάθος τετραετίας (2+8+8+2 εκατ. ευρώ).

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος μέσος αποτελεί έναν από τους πιο ταλαντούχους ανερχόμενους σταρ του Brasileirao, αγωνίζεται κυρίως ως εξάρι, αλλά και ως οκτάρι και κατάφερε από τον δεύτερο χρόνο του στην Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα να κερδίσει φανέλα βασικού, ξεκινώντας στην αρχική 11άδα και στον νικηφόρο τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Πλέον, ο Ντανίλο αναμένεται στην Αγγλία εντός του Σαββάτου (14/1) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το πολυετές του συμβόλαιπο/

Danilo to Nottingham Forest, here we go! Deal signed few minutes ago with Palmeiras, final fee around €20m 🚨🌳🇧🇷 #NFFC



Understand Danilo will fly to England on Saturday to undergo medical tests and sign long-term contract.



Big one for Forest. pic.twitter.com/rN7Reb7ZUq