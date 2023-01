Ο Γκρέιαμ Πότερ έφυγε με τη συνοδεία σωματοφυλάκων από το «Craven Cottage» μετά και τη νέα ήττα της Τσέλσι από τη Φούλαμ, με μερίδα οπαδών των Μπλε, πάντως, να του δίνει άλλοθι ρίχνοντας το φταίξιμο στο ρόστερ που έχει στα χέρια του και στη διοίκηση.

Το καταστροφικό ξεκίνημα του Γκρέιαμ Πότερ στην Τσέλσι συνεχίστηκε με την τρίτη διαδοχική ήττα, αυτή τη φορά στην έδρα της Φούλαμ. Επίδοση που σημειώνεται για δεύτερη φορά από την ημέρα που ανέλαβε τεχνικός των Μπλε, δίχως να είχε πραγματοποιηθεί ποτέ μέχρι πρότινος από το 2002!

Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη στο εσωτερικό των Μπλε κι αυτό φάνηκε κι από τον τρόπο που αποχώρησε από το «Craven Cottage» ο Βρετανός τεχνικός. Μερίδα οπαδών της Τσέλσι περίμεναν τον 48χρονο coach στο πάρκινγκ, όπου ο ίδιος μετέβη με τη συνοδεία σωματοφυλάκων μέχρι να φτάσει στο αυτοκίνητο για να αποφευχθούν τυχόν εντάσεις.

Οι φίλοι των Λονδρέζων, παρ' όλα αυτά, δεν είχαν καμία πρόθεση να τα βάλουν με τον πρώην προπονητή της Μπράιτον, ρίχνοντας το φταίξιμο στο ρόστερ που έχει στα χέρια του και στη νέα διοίκηση του κλαμπ.

«Άλλαξε το ρόστερ, αυτοί είναι το πρόβλημα», ακούστηκε από έναν οπαδό στο βίντεο που κυκλοφόρησε, την ώρα που η θέση του Γκρέιαμ Πότερ στους Λονδρέζους γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής.

Chelsea fans backing Potter after the game - “Change the squad they are the problem” #CFC 🔵 pic.twitter.com/aIZ5VsipZu