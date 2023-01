Η νίκη κόντρα στην Τσάρλτον δεν ήταν μόνο η έκτη διαδοχική για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ, αλλά και η υπ' αριθμόν 20 στη φετινή σεζόν, ισοφαρίζοντας τον περσινό απολογισμό της από τον Ιανουάριο!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του League Cup, δίνοντας συνέχεια στο νικηφόρο σερί και τις ελπιδοφόρες εμφανίσεις με το 3-0 κόντρα στην Τσάρλτον.

Το σύνολο του Έρικ Τεν Χαγκ παρουσιάζεται άκρως βελτιωμένο και σταθερό μετά την επιστροφή από το Παγκόσμιο Κύπελλο και μετράει πλέον έξι διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις (τρεις για το πρωτάθλημα) μαζί με τρεις σερί προκρίσεις μέσα σε ισάριθμες εβδομάδες (δύο για το League Cup, μία για το FA Cup). Μέσα σε όλα προστίθεται και η αγωνιστική εικόνα που αφήνει πολλά περισσότερα περιθώρια αισιοδοξίας απ' ό,τι στην αρχή της σεζόν, αλλά προς το παρόν οι νίκες αυτές καθ' αυτές είναι αρκετές για να ποτίσουν με αυτοπεποίθηση και ηρεμία τους Κόκκινους Διαβόλους ενόψει συνέχειας.

Για την ακρίβεια, το ποσοστό νικών της Γιουνάιτεντ στη φετινή σεζόν μετά το 6/6 έχει φτάσει το 70%! Με τον Ολλανδό τεχνικό στο τιμόνι, σημείωσε την 20η νίκη της σε 27 αναμετρήσεις, αριθμός που πέρυσι ισοδυναμούσε με τον τελικό της απολογισμό σε όλες τις διοργανώσεις!

Πέρυσι συγκεκριμένα, στη σεζόν που μεταξύ άλλων σημείωσε τη φτωχότερη βαθμολογική της συγκομιδή στην ιστορία της Premier League, η Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε τη χρονιά με 20 νίκες σε 49 παιχνίδια. Φέτος, έχει πιάσει αυτή την επίδοση από τον Ιανουάριο, σε 22 παιχνίδια λιγότερα.

Το στοίχημα, πλέον, για τη Γιουνάιτεντ είναι αν μπορεί να συνεχίσει το σερί και στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ που ακολουθεί στο «Ολντ Τράφορντ» κόντρα στη Σίτι (14/1, 14:30).

#MUFC in 21/22…



🏟️ 49 games

✅ 20 wins (40%)#MUFC in 22/23…



🏟️ 27 games

✅ 20 wins (74%)



Last season was by far the worst of my lifetime but United’s progress is clear. 👏👹 pic.twitter.com/NKbVlNIcQD