Σε προφορική συμφωνία φαίνεται πως έχουν έρθει οι Τσέλσι και Ατλέτικο Μαδρίτης, όσον αφορά τον δανεισμό του Ζοάο Φέλιξ στους Λονδρέζους μέχρι το τέλος της σεζόν, κίνηση που θα αγγίξει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Μπορεί οι τελευταίες πληροφορίες να ήθελαν τον Ζοάο Φέλιξ να συνεχίζει με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως το... σίριαλ της υπόθεσής του δείχνει να παίρνει μια διαφορετική τροπή. Κι αυτό διότι σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι Ροχιμπλάνκος και η Τσέλσι έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία όσον αφορά τον δανεισμό του νεαρού Πορτογάλου στους Μπλε μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές, όμως το συγκεκριμένο deal θα ανάγκαζε τους Λονδρέζους να βγάλουν από τα ταμεία τους περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, αρκετά λιγότερα από όσα ζητούσαν εξ αρχής οι Μαδριλένοι. Έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη είχαν δείξει και οι Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που όπως φαίνεται ωστόσο, θα τον... βρουν μπροστά του ως αντίπαλο στην Premier League.

Η κίνηση φαίνεται να είναι μια πολύ καλή λύση για όλες τις πλευρές, με την Τσέλσι να χρειάζεται άμεσα ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή και τον Φέλιξ να ψάχνει ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορέσει να λάμψει.

🚨 Chelsea reach verbal agreement to sign Joao Felix on loan from Atletico Madrid. Fee ~€11m (below initial #Atleti ask). Man Utd + Arsenal keen so 23yo had choice & #CFC project appealed. More reinforcements to follow this month @TheAthleticFC #MUFC #AFC https://t.co/igZlGZuf8h