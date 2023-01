Ο Εντουάρντ Μεντί υποβλήθηκε σε επέμβαση για το κάταγμα που υπέστη στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια της προπόνησης κι αναμένεται να μείνει εκτός δράσης, δίχως να έχει γίνει γνωστό το ακριβές διάστημα της αποχής του.

«Νοσοκομείο» θυμίζει η Τσέλσι με έναν ακόμη παίκτη να τίθεται νοκ-άουτ για σημαντικό διάστημα. Ο Εντουάρντ Μεντί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση έχοντας υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια προπόνησης με τους Μπλε και πλέον αναμένεται να απουσιάσει για τις επόμενες εβδομάδες, με το κλαμπ να μη δίνει περαιτέρω στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του.

Ο Σενεγαλέζος κίπερ έμεινε εκτός αποστολής στα τρία πρόσφατα παιχνίδια της Τσέλσι μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ σε συνέπεια του τραυματισμού του κι αποφασίστηκε εν τέλει πως έπρεπε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Αυτό σημαίνει ότι οι Μπλε συνεχίζουν με Κέπα και Μπετινέλι διαθέσιμους κίπερ και ότι το ιατρικό δελτίο του Γκρέιαμ Πότερ έφτασε τους εννέα παίκτες!

Εκτός του Μεντί, νοκ-άουτ έχουν τεθεί οι Καντέ, Μάουντ, Τζέιμς, Τσίλγουελ, Μπρόγια, Φοφανά, ενώ τραυματίες αποχώρησαν και οι Στέρλινγκ, Πούλισικ από το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Edouard Mendy has undergone an operation on a fractured finger sustained in training this week.



Come back stronger, Edou! 💪 pic.twitter.com/cyRNdVl1vc