H Νότιγχαμ Φόρεστ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως θα διεξαχθεί έρευνα για τον εντοπισμό και την τιμωρία οπαδών που τραγουδούσαν ομοφοβικά συνθήματα στην αναμέτρηση με την Τσέλσι.

Ομοφοβική επίθεση έκαναν οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ στους φιλοξενούμενους υποστηρικτές της Τσέλσι στο «City Ground». Αρκετοί φίλοι των Reds τραγουδούσαν συνθήματα ομοφοβικού περιεχομένου κατά των αντιπάλων του και προκάλεσαν την αντίδραση της ομάδας τους.

«Ο σύλλογος γνωρίζει τις αναφορές σχετικά με τα συνθήματα που απευθύνονται στους οπαδούς της Τσέλσι από μια μειοψηφία οπαδών και δεν συγχωρεί καμία είδους διάκριση ή προσβλητική συμπεριφορά. Το θέμα θα διερευνηθεί πλήρως», ανέφερε η ανακοίνωση των Reds λίγο μετά την ισοαπαλία με τους Λονδρέζους.

The Club are aware of reports concerning chants aimed at Chelsea supporters from a minority of fans this evening and do not condone any type of discriminatory or offensive behaviour.



The matter will be fully investigated.