Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Calciomercato» ο Κιμ Μιν Τζε βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής.

Η Νάπολι μετά την πώληση του Καλιντού Κουλιμπαλί στην Τσέλσι απέκτησε τον Κιμ Μιν Τζε ως αντικαταστάτη του και έχει δικαιωθεί πλήρως. Οι Παρτενοπέι απέκτησαν τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό, από τη Φενέρμπαχτσε αντί 19,5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως ενδέχεται μετά από μόλις έξι μήνες να «μετακομίσει» στην Premier League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Calciomercato» ο θηριώδης (1,90 μέτρα) Νοτιοκορεάτης στόπερ είναι ο πρώτος στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Το συμβόλαιο του διεθνή σέντερ μπακ έχει συμπεριλαμβάνει ρήτρα εξαγοράς της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨 Manchester United have added Kim Min-Jae to the top of their transfer list. Kim's release clause at Napoli is €50 million.



(Source: Calciomercato) pic.twitter.com/rmAriMAmeH