Το 1-0 του Σαλάχ για τη Λίβερπουλ απέναντι στην Άστον Βίλα προήλθε από τα πόδια του Άντυ Ρόμπερτσον, με τον Σκωτσέζο να γίνεται ο αμυντικός με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της Premier League.

Γιορτές με ακόμα ένα ρεκόρ στην αγκαλιά του θα κάνει ο Άντριου Ρόμπερτσον! Ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ υποδέχθηκε τη φοβερή μπαλιά του Άρνολντ και σέρβιρε στον Σαλάχ, ο οποίος σκόραρε για το 1-0 των Reds κόντρα στην Άστον Βίλα. Αυτή μάλιστα ήταν η 54η τελική πάσα του 28χρονου Σκωτσέζου που μετατρέπεται σε γκολ, χάρη στην οποία έγραψε τη δική του ιστορία αφού έγινε ο αμυντικός με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της Premier League, ξεπερνώντας στη σχετική λίστα τον Λέιτον Μπέινς.

Hands up if you've now provided the most assists of any defender in @premierleague history 🙋‍♂️



Sensational, @andrewrobertso5 🙌 pic.twitter.com/MkWCBISVoS