Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επισημοποίησε την ενεργοποίηση των οψιόν των Ράσφορντ, Σο, Νταλότ και Φρεντ, που θα παρατείνουν έτσι την διαμονή τους στο Μάντσεστερ για έναν ακόμα χρόνο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» γνωστοποίησαν την επέκταση των συμβολαίων των τεσσάρων αυτών ποδοσφαιριστών τους διασφαλίζοντας την παραμονή τους στην ομάδα για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Ανάμεσα σ' αυτούς δεν βρίσκεται ο Νταβίντ Ντε Χέα, αφού δεν θα γίνει χρήση της αντίστοιχης οψιόν κι έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για νέο συμβόλαιο.

Ο Μάρκους Ράσφορντ φέτος έχει πραγματοποιήσει 25 συμμετοχές με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχοντας 12 γκολ και τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.600 αγωνιστικά λεπτά, ο Φρεντ έχει παίξει σε 21 παιχνίδια έχοντας σκοράρει μία φορά σε 786 λεπτά, ο Λουκ Σο αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια έχοντας πετύχει ένα τέρμα και δώσει τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.500 λεπτά ενώ ο Ντιόγκο Νταλότ συμμετείχε σε 24 αγώνες έχοντας τρία γκολ και 3 ασίστ σε κάτι παραπάνω από 2.000 λεπτά.

