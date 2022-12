Η Μπρέντφορντ επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή της, Τόμας Φρανκ, που θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Οι «μέλισσες» ευχήθηκαν καλά Χριστούγγενα στους φιλάθλους της ομάδας μ' ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο, αφού το πρωί του Σαββάτου (24/12) γνωστοποίησαν την ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή τους, Τόμας Φρανκ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 49χρονος Δανός τεχνικός ήρθε στην ομάδα τον Οκτώβριο του 2018 και την βοήθησε να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία πριν μιάμιση σεζόν. Η Μπρέντφορντ μπορεί να αποκλείστηκε από το Καραμπάο Καπ στα πέναλτι από την Τζίλιγχαμ, όμως στην Premier League βρίσκεται στην 10η θέση, έχοντας κερδίσει και την Μάντσεστερ Σίτι μέσα στην έδρα της.

«Επιτεθήκαμε στην Premier League στο πρώτο μέρος της σεζόν και θα επιτεθούμε και στο δεύτερο μέρος» είπε μεταξύ άλλων.

