Βίντεο δείχνει τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι να περιμένει καρτερικά την επιστροφή των συμπαικτών του και την επανέναρξη της Premier League.

Τον τελευταίο μήνυμα το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων σε κάθε σημείο της γης είναι στραμμένο στο Κατάρ και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν ταξίδεψε στο Κατάρ, αφού η Νορβηγία δεν κατάφερε να κλείσει ένα εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης κι έτσι εδώ και ενάμιση μήνα, προετοιμάζεται για την επιστροφή της Premier League.

Το Sky κυκλοφόρησε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο που δείχνει τι ακριβώς έκανε ο «βαριεστημένος» επιθετικός, καθώς περιπλανιόταν στο κλαμπ, περιμένοντας την επιστροφή των συμπαικτών του, ειδικά του Κέβιν Ντε Μπρόινε, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω. Ο θηριώδης φορ κάνει λίγη από τη δουλειά του επιστάτη στο προπονητικό γήπεδο της Σίτι κουρεύοντας το γρασίδι στον αγωνιστικό χώρο.

Στον πρώην σταρ της Μπορούσια Ντόρτμουντ λείπουν ξεκάθαρα οι φίλοι του, καθώς επιχειρεί να τηλεφωνήσει στον Τζακ Γκρίλις, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμος, ενώ μεγάλο είναι και το κενό που έχει αφήσει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε με τον Χάαλαντ να «ντύνει» μια από τις βοηθητικές φιγούρες προπόνησης με τη φανέλα του Βέλγου διεθνούς.

Η Σίτι αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ στο Carabao Cup την Πέμπτη (22/12), προτού ξαναρχίσει την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα εναντίον της Λιντς στις 28 Δεκεμβρίου.

Ο 22χρονος επιθετικός έχει ήδη πετύχει 18 γκολ σε μόλις 13 αγώνες πρωταθλήματος.

Δείτε το βίντεο:

Anyone else waiting for the Premier League to return? We know one player who’s counting down the days… ⏳@erlingHaaland 👀 @premierleague pic.twitter.com/OMBq83BNm2