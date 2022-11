Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε την μονιμοποίηση του Γκάρι Ο' Νιλ στον πάγκο της ομάδας υπογράφοντας συμβόλαιο για 1,5 χρόνο.

Τα «κεράσια» συνδέθηκαν μέχρι και με τον Μαρσέλο Μπιέλσα, όμως τελικά μένουν ως έχουν, αφού αναγνώρισαν την πρόοδο που είχε η ομάδα στα χέρια του Γκάρι Ο' Νιλ κι αποφάσισαν να κρατήσει εκείνος την θέση που είχε αναλάβει προσωρινά από τα τέλη Αυγούστου.

Ο 39χρονος Άγγλος τεχνικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας για 1,5 χρόνο. Μάλιστα στο νέο deal των δύο πλευρών υπάρχει και οψιόν ανανέωσης της συνεργασίας τους για ακόμη ένα χρόνο. Σε 11 παιχνίδια πρωταθλήματος κέρδιζε 1,18 βαθμούς ανά αγώνα μετρώντας τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Έκατσε και σ' ένα ματς Λιγκ Καπ κόντρα στην Έβερτον που η Μπόρνμουθ επικράτησε με 4-1.

