Επίσημη και «συναρπαστική», όπως δηλώνουν, είναι η πρόταση που κατέθεσαν οι άνθρωποι της A-League, για να φέρουν στην Αυστραλία τον Κριστιάνο Ρονάλντο, πιθανότατα στη Melbourne Victory του άλλοτε συμπαίκτη του, Νάνι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιάζει αδύνατον να συνεχίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και ήδη ο ατζέντης του, Ζόρζε Μέντες κινεί τις διαδικασίες για να βρει ομάδα στον κορυφαίο πελάτη του. Και από τις προτάσεις, λοιπόν, που έφτασαν ήδη στα χέρια του έρχεται από την Αυστραλία, καθώς η A-League επιβεβαίωσε πως κυνηγά την απόκτηση του 37χρονου Πορτογάλου σούπερ σταρ!

Συγκεκριμένα, ο CEΟ της αυστραλιανής Λίγκας, Ντάνι Τάουνσεντ, γνωστοποίησε στον αέρα ραδιοφωνικής εκπομπής πως έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση για τον CR7, την οποία χαρακτηρίζει «συναρπαστική». Στις δηλώσεις του παραδέχθηκε πως η Λίγκα δεν μπορεί μεν να καλύψει στο έπακρο τις οικονομικές απαιτήσεις του Πορτογάλου legend, αλλά έχει τη δυνατότητα δε να τον ικανοποιήσει με άλλους τρόπους και να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Αυστραλία, με την οποία, μάλιστα, διατηρεί ιδιαίτερη σύνδεση καθώς οι παππούδες του ζουν στη δυτική πλευρά της χώρας.

«Προφανώς και είναι δύσκολη προσπάθεια, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας, αλλά έχουμε μια συναρπαστική πρόταση για τον Κριστιάνο ώστε να το σκεφτεί, συνεπώς είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και βλέπουμε πως θα καταλήξει».

Ως προς την ομάδα, το πιθανότερο είναι η πρόταση να αφορά τη Melbourne Victory του άλλοτε συμπαίκτη του σε Γιουνάιτεντ και εθνική Πορτογαλίας, Νάνι, αλλά ο Ρέντμοντ δεν αναφέρθηκε σε κλαμπ, που σημαίνει ότι μπορεί να κατευθυνθεί και προς την πρωταθλήτρια, Western United του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς ή και στην πρωτοπόρο της φετινής σεζόν, Melbourne City του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Νούνο Ρέις.



